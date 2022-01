Réforme des pensions: le sujet devrait revenir la semaine prochaine au gouvernement

Le gouvernement devrait avoir une première discussion la semaine prochaine sur la réforme des pensions et les conclusions des contacts avec diverses parties prenantes, a indiqué mercredi la ministre des Pensions, Karine Lalieux, en réponse à une question de Wim Van der Donckt (N-VA) en commission des Affaires sociales de la Chambre.

Au début du mois de septembre 2021, la ministre avait présenté sa proposition de réforme dans la presse. Il était notamment question d'un "âge de la retraite souple" à partir de 42 ans de carrière et d'incitants positifs pour les travailleurs après ce seuil ou d'une réduction de l'écart homme-femme par une meilleure prise en compte du travail à temps partiel.

Les pensions, dont le minimum passera à 1.500 euros, constituent un des chantiers importants du gouvernement et sujet sensible, de nature à activer le clivage entre les partis de gauche et de droite. L'initiative médiatique de la ministre suivait d'ailleurs une interview du président de l'Open Vld, Egbert Lachaert, sur le sujet vue comme une provocation par les socialistes.

Le Premier ministre avait reporté le sujet à l'année 2022. Entretemps, la ministre a eu des contacts avec les parties intéressées: partenaires de majorité, académiciens, partenaires sociaux, société civile, etc.

"La semaine prochaine, on parlera des conclusions au gouvernement", a expliqué mercredi Mme Lalieux.