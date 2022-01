Accueil Belgique Politique belge Explosion du coût de l’énergie: "Écolo n’a pas de tabou sur une baisse de la TVA", assure Rajae Maouane Rajae Maouane, coprésidente d’Écolo, veut mettre en avant les dossiers sociaux en 2022. ©Ennio Cameriere Frédéric Chardon Journaliste politique







Écolo souhaite que 2022 soit l'année où le monde politique pourra se consacrer, à nouveau, à d'autres sujets que la crise sanitaire. "On a de plus en plus de connaissances sur le virus, on le soigne mieux, on le maîtrise mieux, note Rajae Maouane,...