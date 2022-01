Accueil Belgique Politique belge Semaine politique surréaliste en Flandre: le gouvernement se désunit et tangue dangereusement Pour certains N-VA, le gouvernement flamand doit surtout être un outil d’opposition au gouvernement fédéral. ©BELGA Jacques Hermans Journaliste

En Flandre, on n’est pas près d’oublier la semaine politique qui vient de s’écouler. Une semaine qui peut être qualifiée de surréaliste et d’irréelle tant le spectacle livré dans l’hémicycle flamand, mercredi, lors de la séance plénière presque intégralement consacrée à la politique du logement a été pitoyable. On y attendait une vision claire de la part d’un gouvernement capable de surmonter...