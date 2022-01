Fiscalité, pensions, emplois... Un kern ce lundi soir pour baliser l'année qui vient

Il s'agit d'une réunion de travail pour planifier 2022, a-t-on appris au cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo. Aucune décision n'est attendue. L'objectif de ce kern informel est plutôt de permettre à chacun d'exprimer ses attentes et ses priorités. Vendredi, le comité de concertation a approuvé un "baromètre" qui doit permettre de gérer la crise sanitaire avec plus de prévisibilité. Depuis la formation du gouvernement fédéral, le Premier ministre et son ministre de la Santé sont aux premières loges de l'évolution de la pandémie et des mesures prises pour tenter de la maîtriser. Grâce à ce nouvel outil, M. De Croo espère pouvoir "lever le nez du guidon" et se concentrer sur les autres dossiers importants qui attendent la Vivaldi.

Quelques réformes importantes devraient rythmer l'année nouvelle, notamment fiscale, en matière de pensions et d'emploi. Sans compter quelques dossiers qui restent en souffrance et qui crispent la majorité: sortie du nucléaire, obligation vaccinale des soignants et la solution à apporter à la flambée du prix de l'énergie.