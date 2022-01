"Pourquoi autant d'hésitations?": les socialistes et le CD&V appellent le gouvernement à agir au plus vite concernant le prix de l'énergie

Les socialistes (PS et Vooruit) et le CD&V, qui siègent dans la majorité, ont pressé jeudi le Premier ministre Alexander De Croo d'avancer le plus rapidement possible vers une solution visant à alléger les factures de gaz et d'électricité des ménages.