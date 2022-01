Accueil Belgique Politique belge Une augmentation salariale pour près de 48 000 policiers : "Ce n’est pas un accord champagne, mais après les actions vient le temps de la concertation" L’accord permettra une hausse salariale de près de 70 euros nets par mois. ©© Bernard Demoulin Maryam Benayad Journaliste service Belgique





Après des mois de négociations, la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), et les représentants des syndicats policiers SLFP (libéral) et SNPS (syndicat sectoriel) ont trouvé un accord en vue d’une amélioration des salaires et des conditions de travail des policiers....