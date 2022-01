Emploi, énergie, pensions… Le Roi appelle les autorités du pays à se reconcentrer sur les grands défis de demain

On pourrait résumer le message que le Roi a adressé aux autorités du pays, ce lundi matin, de la manière suivante : si la gestion de la pandémie de coronavirus reste une préoccupation du quotidien, il est temps de sortir le nez du guidon et de s’attaquer à nouveau aux grands défis auxquels notre pays est confronté.

Seuls quarante élèves de dernière année du secondaire, issus de trois écoles de Malines, Braine-l’Alleud et Eupen, ont pu assister aux discours du roi Philippe et du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), ce lundi matin, dans la salle du Trône du Palais de Bruxelles. Comme l’an dernier, les autorités – politiques, judiciaires, militaires, académiques, médiatiques… – ont dû suivre la cérémonie par écran interposé, Covid oblige.

"J'ai toute confiance"

“En 2022, nous continuerons de travailler à la maîtrise de la crise sanitaire et à la reconstruction de nos communes sinistrées” par les inondations de juillet 2021, a déclaré le Roi. Mais “nous renouerons aussi avec le moyen et le long terme, sur ces sujets clés que sont l’emploi, le climat, l’énergie, l’innovation, ou encore le vieillissement de la population.”

Les objectifs que le gouvernement fédéral s’est fixés dans ces domaines sont connus. Il y a la réforme du marché du travail qui doit permettre d’atteindre un taux d’emploi de 80 %. La réforme des pensions qui doit trouver le juste équilibre entre soutenabilité financière, justice sociale et allongement des carrières. La garantie de l’approvisionnement énergétique du pays dans un contexte de sortie (ou pas) du nucléaire, de hausse des prix du gaz et de l’électricité et de dérèglements climatiques. Etc., etc.

“J’ai toute confiance que nos autorités prendront leurs responsabilités par rapport à ces domaines, qui déterminent notre avenir”, a assuré Philippe. Des autorités qu’il souhaite voir réunies “par l’ambition de servir le pays – en posant des choix à long terme”.

Discrimination, racisme, violence

Mais le Roi a aussi voulu livrer un message qui porte sur les valeurs que notre société entend défendre. "L'année écoulée n'a pas été exempte de cas graves et flagrants de discrimination, de racisme et de violence dans notre société, a-t-il dit. Nous avons été interpellés par des méfaits et des crimes d'une violence inacceptable, en particulier ceux perpétrés à l'égard de femmes et d'enfants. Nous avons entendu, dans nos stades et dans nos lieux de vie, des injures et des moqueries que nous ne pouvons pas admettre. […] Ce n'est pas digne du monde que nous voulons construire ensemble."

Cela dit, a conclu le chef de l'État, l'élan de solidarité constaté tout au long de la crise sanitaire et dans la foulée des inondations de l'été dernier est "un gage formidable pour notre vivre-ensemble et nous montre la direction du sillon à creuser".