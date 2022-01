Frank Vandenbroucke s’attaque aux salaires des médecins

A. C. (avec Belga)

C’est un mini-séisme qui se prépare dans le milieu hospitalier. Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), y prépare une réforme d’ampleur, qui va notamment toucher au financement des hôpitaux et aux rémunérations des médecins.

Le quotidien De Standaard a publié, lundi, le contenu d'une note que le ministre a présentée vendredi au secteur des soins de santé. On y retrouve les détails de sa réforme. La Libre a également pu lire la note.

M. Vandenbroucke plaide notamment pour que, dès 2022, il y ait davantage de concentration dans les soins spécialisés. Il veut également une diminution du nombre de maternités.

Ce dernier point a fait réagir VBOV, l'organisation professionnelle flamande des sages-femmes. Elle dit regretter que les petites maternités soient visées par le projet de réforme des infrastructures hospitalières. "On réduit ici l'accouchement à un acte effectué à l'hôpital qui doit être rentable, sans plus. La quantité prime la qualité", a regretté l'association, lundi. Selon elle, l'accouchement est "un événement physiologique de la vie. […] Si nous évoluons vers des maternités plus grandes, l'accent ne devra pas seulement être mis sur l'efficacité".

Autre gros morceau de la réforme : le financement. Le ministre compte, dès 2022, freiner la hausse constatée des suppléments facturés aux patients en chambre simple, puis réduire ces suppléments à partir de 2024. La révision générale des salaires des médecins est prévue pour 2025.

Les docteurs qui travaillent avec des appareils lourds sont rémunérés un peu plus que les gériatres ou pédiatres par exemple, mais le ministre souhaite revoir ces dispositifs.

Des montants fixes par intervention

C’est aussi à l’horizon 2024 que M. Vandenbroucke souhaite la mise en place de montants fixes par intervention, comprenant tout, du scanner aux médicaments. En quelque sorte, des montants forfaitaires par patient, et plus des factures pour chaque acte médical posé.

Le socialiste souhaite également mettre fin aux séjours hospitaliers inutiles à partir de 2023, de même qu’aux scanners qui ne sont pas nécessaires. Il prévoit que les hôpitaux soient remboursés pour un nombre moyen de scans, selon la taille de l’infrastructure, et non plus par scan effectué.

Alors que l'Unessa (la fédération de l'accueil, de l'accompagnement, de l'aide et des soins aux personnes) estime que "les éléments présentés par le ministre […] dénotent une véritable vision pour le secteur" hospitalier, l'Absym (l'Association belge des syndicats médicaux) se montre critique. Elle fait valoir que les médecins s'interrogent sur la pertinence des plafonds par intervention et, de manière générale, ils disent craindre une diminution de la qualité des soins.

Le projet de réforme va à présent faire l’objet de discussions au gouvernement fédéral.