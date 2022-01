Maxime Prévot laisse entendre que l'ancien député Ahmed El Khannouss n’a plus sa place au CDH

C'est peu dire que la décision du comité de déontologie du CDH de ne pas exclure du parti l'ancien député bruxellois Ahmed El Khannouss a été mal comprise chez les humanistes. Dès vendredi soir, à la suite de l'annonce, le député Georges Dallemagne faisait part de son malaise. La Libre apprend aussi qu'Alain Raviart, le médiatique porte-parole du parti, était à deux doigts de claquer la porte de sa formation politique.

Le président Maxime Prévot est sorti du bois, dimanche, en fin de journée. Il a envoyé une newsletter aux militants dans laquelle il laisse entendre que, selon lui, M. El Khannouss n’a plus sa place au CDH.

"Ceux qui s’y adonneraient n’ont pas leur place dans ce parti"

Pour rappel, dans un message publié mi-janvier sur Facebook, l’ancien parlementaire bruxellois avait simplement qualifié de “termes crus” les propos de l’imam Toujgani lorsque celui-ci avait appelé, en 2009, à brûler les “sionistes oppresseurs”. M. El Khannouss avait aussi jugé que la décision de Sammy Mahdi (CD&V), secrétaire d’État à l’Asile, de retirer le permis de séjour de l’imam était une “mesure de déportation”.

Dans sa newsletter, Maxime Prévot écrit : “Je le dis haut et fort, et éprouve le besoin de le réaffirmer à la lumière de tensions exposées sur la place publique et vécues douloureusement par beaucoup de citoyens et mandataires : le moindre relativisme par rapport à la Shoah, la minimisation ou la banalisation des attitudes antisémites, et la défense de personnages aux propos condamnables ne sauraient être acceptés. Ceux qui s’y adonneraient n’ont, à mes yeux, pas leur place dans ce parti et encore moins dans le futur mouvement qui se dessine.”

Les oreilles d’Ahmed El Khannouss ont dû siffler.