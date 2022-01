Pollution PFOS en Flandre : Zuhal Demir et deux ex-ministres rappelés en commission d'enquête

Des pollutions aux PFAS établies sur les terrains de casernes de pompiers à Gand

Les riverains du parc de quartier De Porre à Gentbrugge (section de la ville de Gand) et de la caserne de pompiers de Heinakker (Wondelgem, section de Gand) sont invités à ne pas manger de fruits et légumes de leur jardin et à ne plus utiliser les eaux souterraines en raison de la découverte de pollutions aux PFAS.