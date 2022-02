Marchandages, présidents de parti qui s’en mêlent, réconciliation : nouveau coup de théâtre politique à Louvain-la-Neuve

Nouveau rebondissement à Ottignies-LLN: Ecolo reste dans la majorité et Julie Chantry bourgmestre

Terrible coup de théâtre à Ottignies-LLN, le cdH et le PS renoncent à former une nouvelle majorité avec le MR comme ils l’avaient annoncé voici deux semaines. Ils resteront fidèles aux Verts et Julie Chantry (Écolo) reste bourgmestre.