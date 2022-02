Accueil Belgique Politique belge Santé mentale des jeunes : "Les solutions existent, il faut juste leur donner de la visibilité" Un constat partagé par les experts du domaine : la crise sanitaire et les mesures de restrictions ont pesé sur la santé mentale des individus, particulièrement chez les jeunes. ©Shutterstock La Rédaction

Plus d'un an après le début de la pandémie de coronavirus, les 18-29 ans sont particulièrement touchés par la dépression, l'anxiété, les trouble alimentaires et les troubles du sommeil, avait révélé ...