PS et Vooruit pressent pour interdire la vente de contrats d'énergie au porte-à-porte

Le PS et Vooruit ont demandé l'urgence à la Chambre pour leur proposition de loi visant à interdire la vente de contrats de fourniture d'électricité et de gaz au domicile des clients résidentiels et aux indépendants, ont indiqué les deux partis jeudi dans un communiqué.