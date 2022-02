L'obligation vaccinale des soignants encore reportée : Vandenbroucke finalisera le texte la semaine prochaine

Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, finalisera son projet de loi sur l'obligation vaccinale du personnel soignant pour la semaine prochaine, a-t-on appris vendredi de sources gouvernementales, à l'issue d'un conseil des ministres restreint ("kern") qui a abordé ce dossier.

C'est en novembre dernier que le gouvernement De Croo s'est accordé sur la vaccination obligatoire des soignants. Il était convenu qu'à partir du 1er janvier, ces derniers disposeraient de trois mois pour se faire vacciner. Et qu'à partir du 1er avril, ceux qui auraient refusé la vaccination seraient licenciés ou mis à pied pour six mois. L'échéance du 1er janvier est depuis lors passée. L'avis du Conseil d'État était arrivé une bonne semaine auparavant, mais un mois plus tard, l'obligation n'est toujours pas de mise. Et si les textes légaux reçoivent un feu vert définitif, il faudra encore quelque temps pour qu'ils entrent en vigueur.