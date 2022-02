Conner Rousseau: "Nous sommes proches du code orange, mais nous devons rester prudents"

Selon le président de Vooruit, Conner Rousseau, la Belgique se rapproche du code orange tel que référencé sur le baromètre corona. "Je ne peux pas mettre de date, mais je pense que d'ici une semaine, deux semaines, nous serons en mesure de passer au code orange", a-t-il déclaré dans De Zevende Dag sur Eén. "Mais nous devons alléger les mesures prudemment et en toute sécurité, en utilisant le baromètre comme feuille de route."

Conner Rousseau a fait référence à la situation au Danemark, où de nombreuses mesures Corona ont déjà été levées. "Pourquoi peuvent-ils déjà autant assouplir ? Regardez les chiffres de leurs hôpitaux, ils sont beaucoup plus bas qu'ici. Lorsque nous sommes à ce niveau, nous pourrons aussi commencer à assouplir plus largement. Nous avons une politique basée sur des chiffres. Le Danemark a également pris cette décision sur la base de chiffres. Ils ont la possibilité de le faire, nous n'en sommes pas encore là."

Le ministre flamand du bien-être Wouter Beke (CD&V), également invité sur le plateau, a constate assuré que nous avions dépassé le pic de la cinquième vague. "On le voit dans les admissions à l'hôpital et dans les soins intensifs. Maintenant, nous devons voir si ça va rester comme ça. Et si c'est le cas, alors nous pourrons passer en code orange."

C'est au Comité de concertation d'en décider, dit M. Beke. Pour l'instant, on ne sait pas encore quand se réunira ce prochain Codeco. "Il faut une politique durable, et c'est ce que nous avons proposé avec le baromètre Corona. Si le soleil commence à briller, si les premiers rayons de soleil sont là, cela ne veut pas dire qu'il faut mettre le baromètre à la poubelle.."