Après Ecolo, le MR appelle également à assouplir les mesures sanitaires

Bientôt le code orange du baromètre corona ? Il semble que des assouplissements approchent. Plusieurs ministres les réclament publiquement. La semaine dernière déjà, Georges Gilkinet (Ecolo) estimait qu'il était "temps de passer à autre chose", "d'accélérer le mouvement". Il souhaitait dans la presse que le Comité de concertation du 11 février décide de passer du code rouge au code orange et assouplisse en outre les règles dans les secteurs qui ne sont pas directement concernés par le baromètre corona.

Une sortie médiatique qui n'avait pas plu au ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit). "Tout le monde voudrait que les mesures sanitaires soient assouplies, mais cela doit être fait de manière sûre. On ne peut pas fixer une date comme ça, le baromètre ne fonctionne pas comme ça", avait-il rappelé. "Nous avons enfin un baromètre approuvé par tous les membres du Codeco, on va donc l'utiliser."

"Chaque chose en son temps. Nous avons toujours décidé sur la base de chiffres. Pas de précipitation", avait également demandé les socialistes francophones.

Mais ce lundi, c'est au tour de David Clarinval (MR) de réclamer un allègement des mesures sanitaires dans la presse.

"Les discothèques doivent rouvrir, et les fêtes et bals doivent à nouveau pouvoir être organisés. C'est le dernier secteur qui reste totalement fermé et il est normal que la décision de réouverture le concerne en priorité", a insisté le ministre, dont les propos sont relayés par le journal Le Soir. "Je ne demande donc pas une exception mais l'application dès cette semaine des conséquences du passage en code orange. Et il va de soi que cette réouverture s'accompagnera des mesures prévues par le baromètre telles que le CST et le test PCR rapide à l'entrée."

"Nous sommes sous le seuil de 500 personnes en soins intensifs depuis plusieurs jours et les hospitalisations sont en baisse. Et dans celles-ci, il reste des patients qui ne sont pas hospitalisés pour le Covid-19 mais qui viennent pour autre chose tout en ayant le Covid-19. Ils sont comptabilisés comme patients Covid-19. Le 5 février, il y avait 2.264 personnes hospitalisées pour le Covid-19. Les 1.812 autres sont positifs mais hospitalisés pour une autre raison", indique le libéral à nos confrères du journal Le Soir.

Un nouveau Codeco aura lieu ce vendredi. Un passage à la couleur orange du baromètre corona est envisagé. Pour rappel, il faut que les nouvelles hospitalisations à l'hôpital passent sous la barre des 150 (par jour) et moins de 500 patients en unité de soins intensifs pour passer à la couleur orange du baromètre.