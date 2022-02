Accueil Belgique Politique belge Les communes wallonnes seront-elles en faillite dans quelques années ? Les finances wallonnes vont droit dans le mur selon l’Union des Villes et Communes de Wallonie ©Shutterstock Stéphane Tassin Journaliste politique

"Les finances communales en Wallonie sont au bord du gouffre", entend-on très souvent, depuis longtemps et de plus en plus. "Mais elles ont des réserves", répondent d'autres. "Auparavant dans ma région, il y avait des communes que l'on qualifiait de riches, Ittre et Écaussinnes. Elles pouvaient se permettre de faire leur budget extraordinaire (NdlR, la part du budget communal consacrée aux investissements)...