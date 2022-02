Certaines ASBL provinciales sont-elles dysfonctionnelles? Le ministre Collignon ordonne un audit des ASBL concernées

Il demande en outre à chaque province d'envoyer, pour le 31 mars au plus tard, le dernier état du cadastre reprenant l'ensemble des asbl créées à l'initiative des provinces; subsidiées de manière récurrente à plus de 50.000 euros ou subsidiées via la mise à disposition de personnel provincial.

La situation comptable des asbl concernées ainsi que les éventuelles provisions et réserves dont elles disposent devront elles aussi être mises à disposition pour la fin du mois de mars.

Le ministre "se réserve le droit, sur base du pouvoir de tutelle générale d'annulation et en fonction des éléments qui seront réunis et analysés par l'administration, de prendre toute mesure d'annulation sur les actes et délibérations contrevenant à la légalité et à l'intérêt général", avertit-il dans un communiqué.