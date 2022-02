Alexander De Croo met en garde: "Ne commettons pas la même erreur que précédemment"

Le Premier ministre s'est réjoui de la direction que prenaient les chiffres épidémiologiques actuellement. Les baisses constatées ont ainsi permis au Comité de concertation d'alléger les règles sanitaires en vigueur. A partir du 18 février, l'Horeca ne devra plus fermer ses portes à minuit, les boites de nuit pourront rouvrir et les concerts "debout" pourront reprendre. A partir du 19 février, les enfants de moins de 12 ans ne devront plus porter de masque.



"Je voudrais remercier tous les Belges, sans exception, pour tous les efforts réalisés", a expliqué Alexander De Croo (Open Vld), après avoir annoncé la série d'assouplissements. Il a toutefois tenu à mettre les choses au clair: nous ne sommes pas quittes du Covid, "même si nous faisons un pas en avant énorme". "Ce serait une erreur de penser que nous sommes parvenus à éradiquer ce virus", a mis en garde le libéral flamand. "Ne faisons pas la même erreur que précédemment. Il serait dommage de croire que la maladie se limite désormais à une grippe saisonnière, mais nous avons compris comment lutter contre le virus et comment s'immuniser. Il est clair que le printemps sera plus joyeux, mais n'oublions pas que beaucoup de choses restent tributaires de notre comportement."



Le Premier ministre a ainsi terminé sa prise de parole en rappelant des gestes barrières importants tels que le port du masque ou la ventilation.