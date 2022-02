"Je ne vais pas célébrer la Saint-Valentin seul cette année": l'étonnante proposition de Conner Rousseau pour passer la soirée du 14 février

Comme pour la plupart des célibataires, le 14 février sonne comme un jour démoralisant pour Conner Rousseau. Pour pallier cela, il a lancé un appel original sur Instagram. "C'est toujours la même chose avec la Saint-Valentin", déclare-t-il. "Les couples sont les plus chanceux. Ils vont au restaurant, prennent un verre de vin et s'embrassent. Mais qu'en est-il des célibataires ? Je ne vais pas célébrer la Saint-Valentin seul cette année. J'emmène trois personnes avec moi. Que vous soyez seul ou en groupe d'amis, cela n'a pas d'importance. Dites-moi juste pourquoi je devrais célébrer la Saint-Valentin avec vous." Le président de Vooruit promet de faire les réservations et de payer. La soirée aura lieu à Beveren, près de l'endroit où vit Conner Rousseau.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'appel du socialiste flamand n'est pas resté lettre morte. "Via Instagram, nous avons déjà reçu 1.300 réactions. Par e-mail, nous avons déjà reçu plus de 500 messages", indique son porte-parole auprès de nos confrères de Het Laatste Nieuws. Ce dernier précise que le trio sera sélectionné ce week-end. En outre, comme plusieurs groupes d'amis ont également manifesté leur intérêt, l'homme politique a ajouté un bonus : il ira prendre un verre avec l'un d'eux dans un bar après le diner.