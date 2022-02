Le président de la N-VA, Bart De Wever, espère que nous pourrons passer au code jaune d'ici les vacances de carnaval. Et selon lui, le CST et les masques pourraient alors disparaître.

Plus de CST ni de masque en mars? Bart de Wever confirme que c'est tout à fait possible

Vendredi, le Comité de concertation a décidé de passer au code orange du baromètre corona, dès le vendredi 18 février. Selon le président de la N-VA, Bart De Wever, la prochaine étape - le passage au code jaune - peut déjà être franchie lors des vacances de carnaval, qui commencent le 28 février. "Si les choses continuent comme ça, et personne n'en doute, je pense que nous serons en code jaune au printemps", a déclaré Bart De Wever à VTM Nieuws ce dimanche.

Pour l'instant, nous sommes encore loin des chiffres nécessaires au code jaune (moins de 65 nouvelles hospitalisations par jour et moins de 300 lits de soins intensifs occupés), mais d'après le président de la N-VA, il faut aussi regarder la tendance à la baisse et "les tendances sont telles", dit-il, que le code jaune est "possible d'ici carnaval".

Il a même suggéré que plusieurs mesures pourraient disparaître dès ce moment-là, comme le très discuté Covid Safe Ticket. Bart De Wever a répété que le CST avait créé un "faux sentiment de sécurité" et qu'il s'agissait principalement d'un moyen d'encourager les gens à se faire vacciner. "Il aurait été préférable d'être honnête à ce sujet, car virologiquement, ce n'était pas pertinent", a déclaré De Wever. Quant aux masques buccaux, ils peuvent aussi disparaître en code jaune, a affirmé le politique flamand: "On peut le porter volontairement, mais nous pouvons nous débarrasser de l'obligation".

Les experts optimistes

Quelques jours avant le dernier Codeco, le virologue Marc Van Ranst et le biostatisticien Geert Molenberghs s'étaient eux aussi montrés optimistes quant au passage rapide du code orange au code jaune. Selon les deux experts, trois à quatre semaines suffiront, si les tendances épidémiologiques restent bonnes, à passer d'une étape à l'autre du baromètre. "Sauf circonstances particulières, nous pourrions passer en code jaune dès le mois de mars", avait avancé Geert Molenberghs.