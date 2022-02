Crise en Ukraine : la Belgique soutient la voie du dialogue, mais n'exclut pas des sanctions envers la Russie

Elle s'exprimait au terme de la première journée de réunion des ministres de la Défense de l'Alliance transatlantique qui se tient ces 16 et 17 février à Bruxelles. "La situation en Ukraine a évidemment été évoquée. La position de la Belgique, comme celle des pays européens membres de l'Otan n'a pas changé, nous sommes prêts à nous asseoir et à dialoguer avec la Russie. J'espère que la Fédération de Russie partage cette volonté. Nous continuons à privilégier la désescalade (des tensions). Dans le même temps, la Belgique et les pays membres de l'Otan se préparent en cas de détérioration de la situation", a-t-elle souligné.

Mme Dedonder a toutefois signalé que des sanctions étaient possibles envers la Russie en cas d'escalade. "L'ensemble des discussions des pays de l'Otan visent à agir de manière cohérente et solidaire au sein de l'Alliance et de l'UE", a conclu la cheffe de la Défense.

Plus tôt dans la journée, Mme Dedonder a indiqué à plusieurs médias qu'elle ne pouvait pas confirmer le retrait des troupes russes à la frontière de l'Ukraine, alors que Moscou a affirmé le contraire.

Lors de son intervention sur Bel RTL et LN24, elle a ajouté que la Belgique se tenait prête à affréter des moyens militaires maritimes, terrestres et aériens en renfort à l'Alliance. Soit un déploiement de près de 500 militaires belges.

Aucune demande n'a été faite en ce sens de la part de l'Otan aujourd'hui, a indiqué une source proche du dossier à Belga.