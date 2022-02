La priorité au Mali est le retour à l'ordre démocratique et constitutionnel, affirme De Croo

La priorité au Mali est le retour à l'ordre démocratique et constitutionnel, a affirmé le Premier ministre Alexander De Croo, à l'occasion de la concertation sur la situation au Sahel, organisée mercredi soir à Paris, à l'invitation du président français Emmanuel Macron.

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder a annoncé mardi que la Belgique renonçait à son engagement d'envoyer 250 soldats au Mali cette année dans le cadre de la force opérationnelle européenne Takuba. On s'attend à ce que la France, à l'initiative de la création de cette force, annonce bientôt le retrait de ses troupes.

Les troupes européennes sont présentes dans ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis des années dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes djihadistes. La junte militaire qui y a pris le pouvoir n'apprécie pas la présence des troupes occidentales. La présence du groupe Wagner, une milice russe privée ayant des liens avec le Kremlin, a également suscité des inquiétudes au niveau international.

"Il est clair qu'en raison de l'évolution des circonstances au Mali, les conditions du maintien de la présence de la Task Force Takuba ne sont plus réunies", a fait savoir mercredi soir le Premier ministre Alexander De Croo.

"A court terme, l'objectif principal reste de permettre un retour à l'ordre démocratique et constitutionnel au Mali. La Belgique estime également que la mission européenne d'entraînement militaire EUTM devrait recevoir un soutien supplémentaire. La MINUSMA - Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations-Unies pour la Stabilisation au Mali- a également un rôle important à jouer."

M. De Croo s'est rendu à Paris, où une concertation sur la situation au Sahel avec des chefs d'État et de gouvernement européens et africains a lieu mercredi soir, à l'invitation du président français.

"En tant que pays européens, nous devons continuer à soutenir toutes les réformes qui apportent plus de stabilité et renforcent la démocratie. Il en va avant tout de l'intérêt de la population locale.... Ce soutien et ces efforts sont également dans l'intérêt de l'Europe. Après tout, un Sahel stable qui va de l'avant signifie aussi moins de pression migratoire aux frontières extérieures de l'Europe", a déclaré le Premier ministre.