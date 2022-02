Pour Didier Reynders, maintenir en vie deux réacteurs est un choix "très sécurisé"

"Pour passer au renouvelable, il y a des énergies de transition. C'est de cela que l'on parle avec le nucléaire et le gaz. Ce qui est particulier en Belgique, c'est que l'on veut utiliser du gaz, qui est carboné, pour sortir du nucléaire, qui est décarboné même s'il pose d'autres problèmes en matière de déchets et de sécurité", a-t-il observé sur le plateau de 'jeudi en prime' (RTBF). "Il faut être très prudent. À tout moment, on peut connaître un problème d'approvisionnement. Est-ce que l'on a vraiment la certitude que l'on peut se passer définitivement du nucléaire et fermer les deux derniers réacteurs ?", s'est-il interrogé. Le commissaire européen soutient plutôt le choix d'autres États européens, comme la France, de poursuivre avec le nucléaire. "C'est un choix très sécurisé si, en parallèle, on développe le renouvelable", a-t-il conclu. Didier Reynders a par ailleurs confirmé que l'Europe travaillait à réduire la dépendance du continent envers la Russie, citant notamment le LNG (gaz naturel liquéfié) du Qatar.

Ces derniers jours, à la suite d'une prise de position des fédérations patronales et alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine suscite l'incertitude sur l'approvisionnement en gaz, trois partenaires flamands dans la majorité fédérale, Open Vld, CD&V et Vooruit, ont remis ou semblé remettre en question la sortie du nucléaire en 2025. "La solution d'avenir passera par un renouvellement des infrastructures et non la prolongation de centrales qui ont plus de 40 ans", a répondu la ministre de l'Énergie Tinne Van de Sraeten (Groen) à la Chambre.

Confronté à ce débat, le Premier ministre Alexander De Croo a rappelé au micro du JT de la RTBF qu'il s'en tenait au calendrier établi par la Vivaldi en décembre dernier. La clause de rendez-vous pour une décision reste le 18 mars.