PS et Ecolo demandent plus de contrôle pour les LVC : "Uber se comporte comme un voyou"

Nouvel épisode à venir dans la série "Uber" à Bruxelles ? Hier mardi, en commission des affaires intérieures du Parlement Bruxellois, le député socialiste Jamal Ikazban a marqué son mécontentement face au laxisme à l'égard d'Uber et consoeurs. "Les opérateurs continuent à se comporter comme des voyous. Des chauffeurs Uber venus de Flandre et de Wallonie circulent encore à Bruxelles." Pour rappel, l'ordonnance Sparadrap 2 permet aux chauffeurs Uber bruxellois, uniquement, de continuer à travailler dans la capitale. Ceux avec des licences d'autres régions n'y sont pas autorisés.

Ecolo réclame des poursuites au pénal pour le patron de Uber

Icham Talhi (Écolo) accuse la société d'encourager ses chauffeurs à transgresser la loi. "Certaines plateformes, et Uber pour ne pas la citer, invitent les chauffeurs à transgresser la loi, leur offre les astreintes et paierait même les saisies éventuelles." Le député écologiste va même plus loin. "Il faudrait voir de quelle manière cela constitue une infraction pénale dans le chef du patron de Uber Belgique. Il n'est pas possible que le non-respect de la législation n'ait pas de conséquence pour cette personne et la plateforme qui se comportent comme des voyous." L'enjeu est important, quand les plateformes LVC continuent de fleurir à Bruxelles, comme Bolt récemment, et Icham Talhi souhaite envoyer un signal fort. "Ou en est le retrait de l'agrément de Uber ? Et combien de contrôles ont été effectués ?"

Douze véhicules saisis depuis le début de l'année

Rudi Vervoort (PS) concède : les contrôles de ces chauffeurs sont plus difficiles en ce moment. "Six contrôleurs sur onze sont absents pour le moment, et les contrôles doivent se faire par deux au moins." Des réunions entre contrôleurs et zones de police sont à l'ordre du jour afin de former les policiers à contrôler également Uber et consoeurs. Les forces de l'ordre peuvent le faire, mais elles ont besoin d'une formation pour connaître les règles en vigueur, et Jamal Ikazban déplore que la zone de police Montgomery n'investisse pas assez dans le contrôle d'Uber. "Les policiers pourront ainsi contrôler seuls les taxis et limousines si les zones de police en font le choix indépendamment de la région" rappelle Rudi Vervoort. Depuis le début de l'année, les contrôleurs ont effectué 60 contrôles sur des zones cibles. "33 procès-verbaux, 18 avertissements et 12 saisies ont été réalisés" avance le ministre-président bruxellois.

Rudi Vervoort le constate également, le géant du transport individuel ne respecte pas forcément les règles en vigueur à Bruxelles. "Nous avons constaté qu'Uber continuait à dispatcher des courses à des exploitants ne disposant l'autorisation d'exploiter un service de taxi. Un courrier a été envoyé pour avertir Uber des risques auxquels ils s'exposent." Pas encore de sanction donc, mais un avertissement, reste à voir si celui-ci aura de quoi recadrer l'entreprise côtée à Wall Street depuis mai 2019.