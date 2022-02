L'obligation vaccinale du personnel soignant bientôt instaurée ? "Ce n'est pas sûr", affirme Annelies Verlinden

Alors que le processus législatif concernant la vaccination obligatoire des soignants avance, la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a remis en doute son instauration effective sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche" sur RTL.

"C'est sur la table sur l'initiative de mon collègue Franck Vandenbroucke (ministre de la Santé). On va voir où on arrive. Ce n'est pas sûr aujourd'hui", a-t-elle déclaré. "Je vais suivre le débat au sein du Parlement, mais ce n'est pas sûr aujourd'hui. On voit aussi à l'étranger que l'opinion a changé et il faut tenir compte de la réalité. S'il y a une chose qu'on a apprise pendant la crise Covid, c'est qu'on doit être flexible et s'adapter à la situation actuelle".



C'est la seconde fois que le CD&V remet en cause ce projet en moins d'une semaine, après la sortie du ministre flamand de la Santé Wouter Beke mercredi.

Annelies Verlinden a ajouté que l'instauration d'un pass vaccinal en Belgique n'était "politiquement pas réaliste aujourd'hui". "Je crois que ce n'est plus nécessaire aujourd'hui mais je ne l'exclus pas pour la fin de l'année", a-t-elle précisé.