Bras de fer entre le ministre Collignon et les Provinces wallonnes autour de leurs missions La reprise du financement des zones de secours par les Provinces rebondit encore. Est-ce le rôle d'un pouvoir public et plus précisément d'une Province de mettre en location, sur Airbnb, des appartements à la mer ? Stéphane Tassin Journaliste politique

Quand le gouvernement wallon, fraîchement installé, annonçait en 2019 que les Provinces allaient désormais financer à 100 % les zones de secours, dans les Provinces, on criait au fou. Quelques mois et discussions plus tard, la réalité financière dans les Provinces menait le gouvernement...