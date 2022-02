Sarah Schlitz : "L'université est un terreau fertile pour l'enracinement des violences sexuelles et sexistes"

Moins d'un après le fameux épisode du Sofagate, le ministre ougandais des Affaires étrangères, Jeje Odongo, a ignoré Ursula von der Leyen, alors qu’il saluait Charles Michel et Emmanuel Macron, présents à ses côtés. Un acte pointé du doigt par Sarah Schlitz (Ecolo).

“D'un point de vue personnel, en tant que femme politique, ça m’est revenu en pleine face de voir qu’une femme de son niveau peut encore subir un sexisme, comme ça en public", expose la secrétaire d’Etat Sarah Schlitz. "C’est une humiliation qui est quand même assez violente. Je pense que c’est vraiment important de nos jours, d’avoir des alliés robustes qui vont pouvoir intervenir quand ils sont témoins de ce type de scène”, a-t-elle encore pointé du doigt.

La secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances est également revenue sur la situation dans les universités où de nombreuses agressions sexuelles ont été révélées au grand jour. "Le sexisme est présent dans beaucoup de milieux mais l'université est un terreau fertile pour l'enracinement des violences sexuelles et sexistes en raison des niveaux de pouvoir qui y existent", a expliqué la secrétaire d'Etat qui avait déjà pris contact avec des victimes et des recteurs d'université lors du scandale #Balancetonfolklore.

"En septembre, des initiatives avaient déjà été prises pour la rentrée suite à des mouvements de dénonciations d'étudiantes. Des nouvelles mesures avaient été mises en place comme une grande campagne lancée à l'ULB sur la question du consentement, le renforcement de points de contacts pour les victimes", a souligné Sarah Schlitz au micro de La Première. "Des initiatives ont également été prises du côté du politique. Les ministres Glatigny et Linard ont lancé une nouvelle circulaire à destination des universités pour mieux prendre en compte les violences sexuelles et sexistes."

"On refuse maintenant ce qui se faisait de manière habituelle"

Suite à une carte blanche écrite par le renommé professeur Jean-Pascal van Ypersele, les langues se sont déliées dans les universités et de nombreuses victimes ont osé exposer plusieurs faits. "Je pense que ce n’est pas un mauvais signal qu’il y ait cette libération de la parole. Ça montre justement qu’on est dans une période de changements où on ne laisse plus passer. On refuse maintenant ce qui se faisait de manière habituelle jusque là. Mais je pense qu’aujourd’hui il faut aller plus loin, il faut des mesures plus fortes”, a estimé la secrétaire d'Etat qui a indiqué avoir pris contact avec plusieurs victimes.

“J’ai pu discuter avec des victimes. Ce qui manque en fait pour le dépôt de plaintes ou le dépôt de signalements, c’est souvent l’indépendance des instances qui sont présentes dans les universités pour traiter ce type de problème. En fait, elles ne pensent pas qu’elles vont être suffisamment protégées lors du dépôt de plainte et elles pensent que ça pourrait mettre leur carrière en danger.”

Des rencontres avec tous les recteurs des universités belges ont également été organisées afin de mettre des solutions en place. "Le but était d'échanger sur les bonnes pratiques à avoir et pour établir quelles mesures peuvent être encore mises en place. Concrètement, il faut renforcer l'indépendance des instances présentes dans les universités. Il faut que ces instances redirigent vers les secteurs compétents. Un accompagnement en chaîne doit être mis en place. Il faut que tous les acteurs soient liés."

Concernant le scandale #Balancetonbar, Sarah Schlitz a estimé qu'il y aura un avant et un après. "On remarque que depuis ce scandale, il y a davantage de vigilance de la part des tenanciers de bars qui forment mieux leur personnel donc, clairement, ça bouge. On a également vu que le politique lançait des initiatives, à plusieurs niveaux. Un mouvement est vraiment en route", a conclu Sarah Schlitz au micro de La Première.