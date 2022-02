La réforme du droit pénal sexuel approuvée en commission

La majorité Vivaldi a voté pour, le Vlaams Belang contre. La N-VA et le PTB se sont abstenus. Un amendement visant à définir de manière plus précise la notion de consentement a encore été approuvé en séance. Celui-ci tient compte des remarques d'avocats.be, relayées par Vanessa Matz (cdH). Selon l'ordre des barreaux francophones et germanophone, le projet initial prévoyait qu'il n'y avait pas de consentement si une personne était en situation de vulnérabilité, privant notamment de facto les personnes en situation de handicap de vie sexuelle. L'amendement approuvé à l'unanimité précise dès lors qu'il n'y a pas de consentement lorsque l'auteur "profite de la situation" (de vulnérabilité).

La réforme peut désormais être inscrite à l'agenda de la plénière.

Le projet de loi vise à tenir compte de l'évolution de la société et à inscrire la notion de consentement au cœur de la nouvelle législation. La notion d'attentat à la pudeur disparait tandis que les notions de viol et voyeurisme sont élargies. Les peines sont adaptées, le viol étant ainsi puni d'une peine de 15 à 20 ans de prison, au lieu de 5 à 10 ans. Le projet de loi prévoit aussi l'harmonisation de l'âge de la majorité sexuelle à seize ans, avec une tolérance à partir de 14 ans en cas de consentement et de différence d'âge de trois ans maximum. La réforme décriminalise également la prostitution, mais pas le proxénétisme.

La commission Justice avait procédé à trois journées d'auditions d'acteurs et d'experts, dont le collège des procureurs généraux, le collège des cours et tribunaux, le Conseil supérieur de la Justice, Avocats.be, des professeurs d'université ou encore les associations Utsopi, Espace P, SOS Inceste, Femmes de droit ou encore Child Focus. Plusieurs manifestations visant à amender le projet, notamment du réseau Faces qui réunit plusieurs associations féministes, avaient été organisées.

L'entrée en vigueur, initialement annoncée pour le 1er mars 2022, interviendra finalement le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur, soit vraisemblablement le 1er mai ou le 1er juin.

Le vote en première lecture avait eu lieu avant les vacances d'hiver, mais le dépôt d'une nouvelle série d'amendements par la majorité avait entraîné un examen en deuxième lecture. Ceux-ci portaient déjà sur des clarifications des notions de consentement, mais aussi de voyeurisme et de proxénétisme.

L'avis du Conseil d'État sur ces amendements ayant été rendu, les travaux avaient repris la semaine dernière. La juridiction administrative n'avait formulé que deux remarques, la principale concernant la publicité de la prostitution. Afin de suivre cet avis, un amendement avait été déposé, a développé le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. Toute publicité pour la prostitution sera interdite à trois exceptions près: lorsque le travailleur du sexe fait la publicité pour ses propres services dans un espace spécifique dédié à ce travail et lorsqu'un majeur fait de la publicité pour ses propres services sur une plateforme internet dédiée ou un autre support écrit dédié ou clairement identifié. Une condition est introduite, obligeant les fournisseurs de plateforme à prendre des mesures pour que les travailleurs du sexe (TDS) soient protégés, ainsi que pour prévenir tout abus de la prostitution et la traite des êtres humains. Ils auront l'obligation de signaler immédiatement de tels abus aux services de police et de justice.