"Nous ne pouvons pas rester les bras ballants devant un tyran": Ecolo demande la réunion urgente de la commission Affaires étrangères sur l'Ukraine

Les Verts veulent entendre la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, sur la situation en Ukraine après l'annonce russe de lundi soir. Les Verts plaident pour de "lourdes sanctions" européennes contre les oligarques proches du régime du président russe, Vladimir Poutine, et l'arrêt du projet de nouveau pipeline Nord Stream II, comme l'exigent également les Verts allemands, membres du gouvernement du chancelier Olaf Scholz.

"Nous ne pouvons pas rester les bras ballants devant un tyran qui modifie de manière unilatérale les frontières d'un Etat souverain. Le futur de l'Ukraine ne doit pas être déterminé par le Kremlin, mais bien par les Ukrainiens eux-mêmes, maîtres de leur destin", a souligné le député Samuel Cogolati dans un communiqué.

"L'Europe est au bord du plus grand conflit sur son territoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous devons plus que jamais rester unis et fermes pour défendre la démocratie face à l'expansion autoritaire du régime de Poutine", a-t-il ajouté.