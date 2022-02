Sammy Mahdi: "Une interdiction générale de visa pour les Russes ne devrait pas être un tabou"

Invasion en Ukraine: le cdH demande une réunion urgente de la commission Affaires générales du parlement wallon

Le cdH, qui "condamne fermement l'agression militaire du peuple ukrainien par le régime russe", demande au Parlement de Wallonie de convoquer en urgence la commission des Affaires générales et internationales pour que le ministre-président Elio Di Rupo fasse le point sur la situation en Ukraine et sur toutes les initiatives de soutien et d'aides concrètes possibles au peuple ukrainien.