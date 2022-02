De Croo veut placer Vladimir Poutine sur la liste des sanctions: "Il est logique de geler ses moyens financiers"

"Si l'on voit les actes terribles qui sont commis en Ukraine, et si l'on écoute le discours de Poutine, il est très clair qu'il est lui-même responsable", a souligné le chef du gouvernement au lendemain d'un Conseil européen et à quelques minutes d'un sommet de l'OTAN. "Il est logique de geler ses moyens financiers, et il doit donc être sur la liste des sanctions".

Le Premier ministre a pointé du doigt "des violations très sérieuses du droit international". Il s'est dit satisfait des sanctions supplémentaires annoncées par l'Europe contre la Russie. "Il est nécessaire que le filet se referme le plus possible autour de l'élite à Moscou. Les Ukrainiens n'ont pas voulu cette guerre. Nous devons frapper là où ça fait mal".

La Belgique assumera ses engagements dans le cadre de l'OTAN et prendra ses responsabilités si un soutien est demandé, a répété M. De Croo, y compris si la demande porte sur la défense du territoire de l'Alliance.

Le gouvernement a décidé mercredi de l'envoi de matériel militaire de protection, d'observation et d'orientation à l'Ukraine ainsi que de l'équipement humanitaire. "Nous examinons avec nos partenaires la meilleure façon d'acheminer ce matériel sur place", a indiqué le Premier ministre.

La Belgique dispose d'une ambassade à Kiev. Pour le moment, le personnel de celle-ci reste sur place, a confirmé le porte-parole du Premier ministre.