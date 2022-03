Port du masque, CST, voyages: retour sur les décisions du Comité de concertation

Le baromètre corona passera en code jaune le 7 mars. La quasi-totalité des mesures et l'obligation du CST seront levées. Le masque restera lui obligatoire dans les transports et les hôpitaux.

"On va passer en code jaune, ce n'est pas un grand secret". Vendredi matin, sur les ondes de Bel RTL, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) ne laissait planer aucun doute sur l'issue du Comité de concertation, prévu quelques heures plus tard au Palais d'Egmont.

Une réunion qui n’avait donc pas vocation à s’éterniser, les seuls sujets de potentielle discorde résidant dans la question du port du masque dans les secteurs non-concernés par le baromètre Corona.

1. En code jaune dès le 7 mars

Après une heure et demie de discussions seulement, le fédéral et les entités fédérées se sont accordés sur un passage en code jaune à parti du lundi 7 mars, jour de la rentrée scolaire.

Ce code jaune entraîne la levée de la quasi-totalité des restrictions qui restaient encore d'application sur notre territoire. "C'est une page importante qui se tourne", s'est à ce propos réjoui le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD).

À compter de lundi, l’accès aux établissements de l’Horeca, aux activités en intérieur ou aux grands événements ne sera ainsi plus conditionné au Covid Safe Ticket (CST). Plus question non plus de jauges dans les secteurs culturel (théâtre, cinéma) ou événementiel (boîtes de nuit, concert). Les compteurs de CO2 et les normes de ventilation restent toutefois d’application afin de limiter les risques de propagation du virus.

2. Exit le masque, à deux exceptions près

Le passage en code jaune induit également la fin de l’obligation du port du masque pour les serveurs dans l’Horeca – les clients en étant déjà exemptés – ainsi que lors de toutes activités en intérieur.

Le Comité de concertation (Codeco) a par ailleurs décidé de lever l’obligation du port du masque dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur. Les élèves et professeurs de maternelle et primaire, eux, n’y étaient déjà plus tenus. Le masque va également tomber dans les commerces et les métiers de contact. Il restera par contre obligatoire à partir de douze ans dans les établissements de soins (hôpitaux, maisons de repos) et les transports en commun, comme cela avait été préconisé par le commissaire Corona Pedro Facon. Les navetteurs devront conserver le masque dans les bus, trams et trains sur tous les réseaux du pays, mais pourront le laisser tomber une fois à l’extérieur de ces transports, à savoir dans les gares, les stations de métro ou les aéroports. A noter que le port du masque reste recommandé en cas d’affluence exceptionnelle et dans les endroits où la distance d’1,5 mètre ne peut être garantie. Le Codeco préconise également le masque FFP2 en toutes circonstances pour les personnes vulnérables.

3. Des règles de voyage plus souples

À partir du 11 mars, les règles de voyage seront assouplies. Le formulaire de localisation (PLF) ne devra plus être rempli pour entrer en Belgique, sauf pour les passagers en provenance d’un pays tiers jugé à risque par l’Union européenne.

Par ailleurs, les voyageurs en possession d’un des trois certificats Covid (vaccination, test ou rétablissement) ne seront plus soumis à l’obligation de testing ou de quarantaine à leur arrivée en Belgique. Seules les personnes qui ne disposent d’aucun certificat et qui reviennent d’une zone à risque devront se faire tester le jour de leur arrivée.

4. Le télétravail plus conseillé

En outre, le télétravail, qui n’était plus obligatoire mais “fortement” recommandé depuis le 18 février, n’a désormais plus lieu d’être. La recommandation sera levée à compter de lundi, mais le gouvernement invite les entreprises et les services publics, en concertation avec les partenaires sociaux, à ancrer un régime structurel de télétravail.

5. Fin de la phase d’urgence, deux ans après

Le passage en code jaune signifie également la fin de l'urgence sanitaire. La phase fédérale du plan national d'urgence, décrétée au début de la pandémie, prendra donc fin lundi. "On sera presque à la date du 13 mars, soit deux ans exactement après son entrée en vigueur", a symboliquement souligné le Premier.

La loi pandémie devrait quant à elle être levée par un vote à la Chambre le jeudi 10 mars. Le gouvernement ne pourra ainsi plus adopter certaines mesures urgentes à coups d’arrêtés ministériels, mais devra à nouveau passer par les Parlements compétents. Le baromètre Corona, lui, sera comme convenu dissous début avril. Le gouvernement se montre toutefois prudent et n’exclut pas un rebond épidémique à l’avenir. Les tâches du commissariat Corona seront donc intégrées dans les administrations des entités fédérées et du gouvernement fédéral, a fait savoir le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit).

6. Vers la fin du testing systématique ?

En outre, la Commission Interministérielle Santé se réunira mercredi afin de statuer sur les mesures de quarantaine et la stratégie de testing déployées dans les semaines à venir, a également indiqué le ministre fédéral. "On ne va pas continuer à tester la population massivement, il va falloir faire un choix : soit on teste uniquement les personnes qui ont des symptômes, soit on ne teste plus que dans un contexte clinique", a préfacé le socialiste flamand.