Plus de 700 réfugiés ukrainiens enregistrés lundi à Bruxelles

L'Office des étrangers a enregistré lundi 740 réfugiés ukrainiens, indique en soirée un porte-parole. Ces personnes qui se sont signalées à Bruxelles s'ajoutent aux près de 700 qui avaient déjà été enregistrées vendredi et durant le week-end, ce qui porte leur total à plus de 1.400 (1.439) en l'espace de 4 jours. Un endroit spécifique est prévu pour les personnes fuyant la guerre en Ukraine: l'ancien hôpital Jules Bordet, Boulevard de Waterloo, 121 à 1000 Bruxelles. L'enregistrement y est fait par l'Office des étrangers, et les personnes qui en ont besoin sont ensuite redirigées vers un hébergement d'urgence.

Pour éviter une surcharge, l'Office des étrangers demande aux personnes venues d'Ukraine qui ont déjà un logement en Belgique, par exemple auprès de membres de leur famille, de ne pas tout de suite venir s'enregistrer. De cette manière, la prise en charge est prioritaire pour les personnes sans piste de logement.

Une personne avec passeport biométrique ukrainien peut, sans visa, rester 3 mois dans l'UE. Il n'y a donc pas d'urgence à venir s'enregistrer, sauf en cas de besoin immédiat de logement, indique le porte-parole.

L'UE ayant activé un mécanisme de protection temporaire, une grande part de la population ayant fui ces derniers jours la guerre en Ukraine peut bénéficier dans l'Union d'un statut immédiat de protection.