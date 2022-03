Prix de l'énergie: Van der Straeten ravie du soutien d'autres partis aux propositions déposées

Face à la flambée des prix de l'énergie, les socialistes francophones ont réclamé un plan ambitieux et urgent qui contiendrait notamment l'élargissement du tarif social afin de toucher la classe moyenne et la pérennisation de cet élargissement ainsi que la baisse structurelle de la TVA sur le gaz, l'électricité, et des taxes sur le mazout.

"Nous avons soumis ces propositions la semaine passée au gouvernement et nous travaillons sur le sujet en parallèle à un travail mené au niveau de l'Union européenne. Il est positif que les autres partis nous soutiennent", a-t-on expliqué au cabinet de la ministre.

Les prises de position se multiplient ces derniers jours devant la flambée des prix du gaz, de l'électricité mais également des carburants. Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), a mis sur la table dès le mois de novembre la mise en œuvre du cliquet inversé sur le carburant à la pompe, c'est-à-dire une réduction des accises lorsqu'un seuil de prix est franchi. Il était à l'époque isolé. Il a été rejoint ce week-end par le président du MR, Georges-Louis Bouchez. Le PS veut quant à lui aller plus loin car la seule application de ce mécanisme aurait des effets insuffisants, estime-t-il. D'autres propositions sont avancées, dont une baisse de la TVA sur le gaz comme elle a été décidée sur l'électricité. Certains voudraient en outre rendre tout ou partie de ces diminutions pérennes plutôt que de les prolonger tous les trois mois, à l'image de la ministre écologiste, du PS ou de l'Open Vld qui a présenté un projet de plan interfédéral sur le sujet.

Des mesures comme le cliquet inversé peuvent être prises sans attendre, a souligné M. Van Petghem. Le MR souhaite une application dès cette semaine. Le PS demande quant à lui un plan "urgent". Aucune réunion n'est annoncée à ce jour. Les échéances connues pour le moment sont fixées à la semaine prochaine, en particulier le 18 mars, date à laquelle le gouvernement doit se prononcer définitivement sur le nucléaire. Les Verts ne s'arc-boutent pas sur la date mais ils ont déjà fait savoir qu'ils voulaient un accord global dans le dossier énergétique, portant à la fois sur la transition vers le renouvelable, le problème du prix et la sortie du nucléaire, et non des mesures prises isolément.