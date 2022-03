Echange tendu entre Georges-Louis Bouchez (MR) et Alain Maron (Ecolo) ce mercredi sur Twitter.

"La ligne a le mérite d'être claire": le ton monte entre Georges-Louis Bouchez et Alain Maron

Dans une interview publiée ce mercredi matin dans les colonnes de la DH, le président du MR Georges-Louis Bouchez dénonçait le "bashing automobile" dont feraient preuve les écologistes à l'heure actuelle: "J'en ai marre de cet acharnement vis-à-vis des automobilistes. Que l'on donne des alternatives aux gens, mille fois oui. Que l'on continue de les étrangler, non. Il faut arrêter", a notamment fustigé le libéral.

Des déclarations qui n'ont visiblement pas plu au ministre bruxellois Alain Maron (Ecolo) qui a taclé le libéral sur Twitter, ce qui a débouché sur une véritable passe d'armes entre les deux hommes.

"Pro-nucléaire, mais aussi pro-bagnoles et pro-pétrole (en bonne partie russe…). La ligne a le mérite d'être claire et finalement cohérente : conservatrice", a réagi l'écologiste bruxellois sur Twitter.



Ce à quoi le président du MR s'est empressé de répondre, sur un ton tout aussi cinglant: "Anti pouvoir d'achat, anti classe moyenne, pro affaiblissement de notre Pays. La ligne a le mérite d'être claire et finalement cohérente: dangereuse, décroissante et régressiste". Et le chef de file libéral de poursuivre: "Allez expliquer vos inepties aux classes moyennes qui souffrent chaque jour du prix de l'essence".

Décidément, la hache de guerre semble loin d'être enterrée entre les deux hommes.