Une nouvelle commission à la Chambre consacrée à la traite des êtres humains

Une nouvelle commission spéciale s'est mise en place à la Chambre. Elle est chargée d'évaluer dans les mois qui viennent la législation et la politique en matière de traite et de trafic des êtres humains. Elle sera présidée par le député Khalil Aouasti (PS). Les membres essaieront de mettre en lumière des pratiques telles que l'exploitation sexuelle de majeurs et de mineurs, le travail forcé, l'esclavage ou des pratiques analogues, le prélèvement d'organes sous contrainte qui existent toujours malgré les efforts fournis par les autorités que ce soit en Belgique, en Europe ou dans le monde, a expliqué M. Aouasti.