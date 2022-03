Le CDH laisse sa place à un nouveau mouvement politique : Les Engagés

Le secret a été jalousement gardé jusqu’à la dernière minute. À l’occasion d’un congrès, samedi, à Bruxelles, le CDH a laissé sa place à un nouveau mouvement politique, dont le nom a été dévoilé : "Les Engagés"

Une nouvelle couleur aussi : bleu turquoise à la place de l'orange historique.

"Nous voulons donner une nouvelle couleur à la société", a déclaré le président Maxime Prévot sur l'estrade de Tour et Taxi, lieu du congrès. "Aujourd'hui, pour nous tous, cette journée est historique", a-t-il dit aux 1300 participants (selon l'organisation), dont "près d'un quart qui ne sont pas membres" du désormais ex-CDH.

"Aujourd'hui est une invitation à se dresser contre la fatalité, contre les discours oppressants, contre les actes destructeurs. Maintenant, il s'agit de se lever pour un nouveau modèle de société, pour des paroles qui soulèvent les cœurs généreux, pour des actions concrètes et bienveillantes."

Maxime Prévot avait présenté dans La Libre les grandes lignes de la philosophie du nouveau-né. Le maître-mot : "régénération".

©Antoine Clevers

Le projet politique sera "en rupture avec le passé, en rupture avec la particratie, et surtout en avance sur les défis futurs", promettait-il. "Un mouvement largement empreint d'une conscience environnementale ", qui repose sur la participation citoyenne, et qui se défait toute référence au courant chrétien.

Le manifeste de la nouvelle formation, présenté samedi par M. Prévot, est ouvert à amendements et sera définitivement adopté le 14 mai. Et fin juin aura lieu une élection visant à renouveler la présidence.

Le nouveau nom a été soumis au vote en fin de congrès, samedi. Sans surprise, il a été approuvé à une très large majorité : sur 593 votants (ce qui donne une meilleure idée du nombre de personnes présentes à l'événement), il y a eu 578 oui, 17 non et 20 absentions.

Le site Internet de la nouvelle formation est déjà en ligne.

"Les Engagés", "un mouvement politique résolument centriste et progressiste", selon Maxime Prévot, aura la tâche de faire mieux, plus et différemment du CDH.