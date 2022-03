Accueil Belgique Politique belge Ce qui se cache derrière Les Engagés, successeurs du CDH Une couleur, un nom, un logo, un nouveau projet de société. Les choix opérés ne sont pas innocents. Antoine Clevers Journaliste service Belgique



Boum, boum, clap. Boum, boum, clap. "Voilà, chers amis, nous y sommes", lance Maxime Prévot au rythme de We will rock you, du groupe Queen, sur l'estrade...