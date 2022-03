"Avec les socialistes, le cœur est de retour": le PS rénove son militantisme

Un congrès statutaire a adopté plusieurs modifications importantes, en particulier la parité entre femmes et hommes dans toutes les instances du parti et l'ouverture aux sympathisants. "Beaucoup de nos concitoyens sont socialistes mais ne le savent pas encore", a souligné le président Paul Magnette devant les militants réunis à Braine-l'Alleud.

"Aujourd'hui, l'engagement est un acte plus personnel. Prendre un carnet n'est plus un automatisme, c'est une démarche, qui peut prendre du temps. On aurait tort de ne pas accueillir tous ceux qui partagent nos valeurs (...) Nous ouvrons donc les portes du parti à tous ces compagnons de route", a-t-il expliqué avant d'appeler les sections locales et fédérations à accueillir chaleureusement ces sympathisants qui, selon lui, deviendront rapidement des militants.

En octobre 2020, le PS est revenu au pouvoir à l'échelon fédéral, six ans après en avoir été exclu par l'avènement de la coalition "suédoise". Le président des socialistes francophones a énuméré les différences qui traduisent, à ses yeux, la présence de son parti dans le gouvernement Vivaldi: TVA sur l'électricité à 6%, réinvestissement dans les soins de santé, revalorisation de la pension minimum, etc.

"Avec les socialistes, le cœur est de retour", a lancé M. Magnette.

Les appels à des mesures pour lutter contre la flambée des prix de l'énergie se multiplient depuis plusieurs jours. Le PS a répété dimanche ses revendications d'une réduction à 6% de la TVA sur le gaz, d'un élargissement du tarif social et de mesures sans délai pour réduire le prix du carburant à la pompe. "Des dimanches sans voiture et réduire la vitesse sur les autoroutes comme le proposent les écologistes, c'est bien sympathique, mais ça ne va pas aider ceux qui doivent faire le plein pour aller travailler", a souligné M. Magnette.