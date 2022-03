Le fédéral veut intégrer l'impact de la guerre en Ukraine dans le contrôle budgétaire

Dans l'émission De Ochtend vendredi matin, la secrétaire d'Etat a estimé les coûts pour les premiers mois à quelque 800 millions d'euros.

La publication du rapport du comité de monitoring marque traditionnellement le point de départ du contrôle budgétaire, les chiffres qu'il contient définissant le cadre budgétaire au sein duquel les autorités peuvent travailler.

Selon le dernier rapport publié jeudi, le déficit budgétaire structurel des différentes entités de la Belgique pour 2022 devrait s'élever à 4,2% du produit intérieur brut (PIB), soit une amélioration de plus de 1,1 milliard d'euros depuis l'élaboration des budgets en octobre dernier. Cette estimation ne tient toutefois pas compte de l'invasion de l'armée russe en Ukraine qui fait planer beaucoup d'incertitudes.

"Les données relatives à la crise, en raison de leur caractère imprévisible, devront être monitorées et ajustées en permanence", a souligné la secrétaire d'Etat. Mais il y a aussi des effets indirects: les sanctions et contre-sanctions et la hausse des prix d'un certain nombre de produits importants auront un impact sur la croissance économique, a-t-elle ajouté.

En collaboration avec le gouvernement, Eva De Bleeker tentera donc d'intégrer autant que possible ces effets directs et indirects dans le contrôle budgétaire. "Comme pour la crise corona, nous devons tout faire pour protéger nos citoyens et nos entreprises. Nous devons également remplir notre devoir humanitaire et continuer à montrer notre solidarité avec l'Ukraine", a-t-elle encore déclaré

"Il faut avoir le courage de séparer les dépenses nécessaires liées à la crise du problème structurel de nos finances publiques. Pour éliminer ce déficit, il est nécessaire que nous continuions à travailler sur des réformes. Nous nous assurons ainsi de la soutenabilité à long terme de nos finances publiques et nous nous dotons de matelas de sécurité pour des crises comme celle-ci", a conclu la secrétaire d'Etat.