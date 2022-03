Prolongation du nucléaire : un accord a été trouvé, deux réacteurs maintenus pendant dix ans

Le Comité ministériel restreint du gouvernement s'est mis d'accord vendredi soir sur les modalités de prolongation de la production d'électricité à l'aide de réacteurs nucléaires au-delà de 2025.

"La guerre change notre regard sur l'énergie", a déclaré d'emblée le Premier ministre lors de la conférence de presse de ce vendredi soir, annonçant que les réacteurs Doel 4 et Thiange 3 seraient prolongés pendant dix ans. "De cette manière, l'énergie peut être garantie à moyen et à long terme", a-t-il souligné.

Le Premier ministre a également appuyé sur un autre point important de cet accord : l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables. "C'est la seule source d'énergie pour laquelle nous avons vu le prix de l'énergie baisser ces dernières années", insiste-t-il.

Des investissements supplémentaires seront réalisés dans des parcs éoliens. La TVA sur les pompes à chaleur, les chauffe-eau solaires et les panneaux solaires sera également réduite à 6 %. Deux nouvelles centrales électriques au gaz seront ouvertes, alternatives en cas de défaillance d'une centrale nucléaire. Le coût de ces investissements s'élèverait à 1 milliard d'euros. Le plan prévoit également une mobilisation de l'épargne des citoyens, via des obligations vertes ("green bonds") et des partenariats privés.

"Ce que l'on fait, c'est sécuriser le présent et investir dans le futur", a commenté Alexandre De Croo.

Ces décisions doivent toutefois encore être confirmées par un accord avec Engie. Le gouvernement donne mandat à la ministre de l'Energie pour ce point. Cette prolongation n'offrant pas de solution pour l'hiver 2025, le Mécanisme de Rémunération de Capacité (CRM) sera mis en œuvre comme prévu. Un "re-run" purement administratif aura lieu, ce qui veut dire que la porte sera ouverte au groupe Luminus pour son projet à Seraing. Le projet de centrale au gaz à Vilvoorde, on s'en souvient, n'avait pas reçu les autorisations nécessaires.

Suivre la conférence de presse :

"Le plan B est activé"

"Nous avons pu prolonger les deux centrales. Donc le plan B est activé. Nous avons pu surtout permettre à la Belgique d'avoir suffisamment d'électricité jusqu'en 2035. Le pragmatisme est de mise. On a pu trouver une solution qui permet de sortir de cette impasse", a déclaré à RTL Info David Clarinval, ministre des PME et des Indépendants, à la sortie de la réunion.

Georges Gilkinet confirme quant à lui qu'une discussion avec Engie doit avoir lieu avant d'acter définitivement la prolongation, qui ne se fera pas à n'importe quel prix.

"Nous sécurisons les approvisionnements", "la raison l'a emporté sur le dogme"...

"Après des années d'incertitude, nous sécurisons les approvisionnements. Le mécanisme d'investissement est mis en œuvre comme prévu. (Il y a un) mandat de négociation pour une éventuelle extension de 2GW de nucléaire pendant 10 ans comme soutien aux énergies renouvelables", a annoncé la ministre de l'Énergie sur son compte Twitter, avant la conférence de presse.

Plus largement, la ministre écologiste évoque par le même canal "l'accélération verte, après vingt ans de stagnation" sur trois points : "accélérer la transition énergétique avec plus de vent et de soleil"; "réduire la dépendance grâce à une sortie accélérée des fossiles"; et "réduire les factures d'énergie grâce à une rénovation moins coûteuse et à des panneaux solaires". Quant aux objectifs, la ministre les a transmis par voie de communiqué: pour 2030, 1 GW d'énergie renouvelable supplémentaire chaque année, 30% de l'électricité produite est renouvelable, 15% d'énergie fossile en moins, 29 tonnes en moins de CO2, 18 milliards d'euros en moins pour le gaz et le pétrole.

Georges-Louis Bouchez, le président du MR, n'a pas attendu pour réagir. " Le maintien du nucléaire sans discontinuer était une condition du MR et a été obtenu ! Il n'y aura pas d'arrêt de production nucléaire. La modification de la Loi de 2003 avant la fin du mois permettra le nucléaire du futur. La raison l'a emporté sur le dogme" , se réjouit-il sur Twitter.