Bouchez juge "imprudent" d'exclure la prolongation de plus de deux réacteurs, DéFI dénonce "un compromis à la belge hasardeux"

"Exclure dès aujourd'hui le prolongement de plus de deux réacteurs est imprudent", juge samedi le président du MR Georges-Louis Bouchez dans un tweet envoyé au lendemain de l'accord énergétique intervenu au sein de la Vivaldi.

À ses yeux, "rien ne garantit la construction de centrales au gaz dans les délais et surtout le bannissement du gaz va être de plus en plus grand." Pour le président des libéraux francophones, "prolonger le nucléaire était la base à obtenir."

Vendredi soir, les partenaires de la coalition fédérale, à laquelle participe le MR, ont décidé de prendre les mesures nécessaires pour prolonger de dix ans la durée de vie des centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 soit une prolongation de la capacité nucléaire de 2 GW. En parallèle, le CRM (mécanisme de rémunération de capacité), qui prévoit la construction de nouvelles centrales au gaz, sera mis en œuvre dans son intégralité.

Dans la majorité, les écologistes ont à plusieurs reprises affirmé que leur récente ouverture à la prolongation du nucléaire portait sur deux réacteurs, et pas un de plus.

DéFI dénonce "un compromis à la belge hasardeux"

Dans l'opposition au fédéral, DéFI dénonce samedi l'accord intervenu sur l'avenir énergétique de la Belgique. Selon le parti amarante, cet accord, qui "aurait pu être prometteur", se révèle être "un compromis à la belge hasardeux". "Investir autant pour remettre deux centrales nucléaires aux normes pour seulement dix ans, alors qu'il est techniquement possible de le faire pour vingt ans, c'est un véritable gâchis !", indique DéFI dans un communiqué. "C'est refuser un calendrier avec du sens, tant sur le plan de l'énergie renouvelable que du nucléaire nouvelle génération. C'est aussi prendre rendez-vous dans dix ans pour de nouveaux palabres. Nous sommes là face à une concession purement idéologique. Qui plus est, une concession dont on ignore le coût."

DéFI regrette aussi que le maintien du recours à deux centrales au gaz. Le parti salue néanmoins les investissements annoncés dans l'énergie verte.

Pour le président François De Smet, cet accord "nie la réalité : l'urgence climatique, la sécurité d'approvisionnement abordable, et l'indépendance énergétique."