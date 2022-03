DéFI veut des auditions au parlement bruxellois concernant l'impact économique de la guerre en Ukraine

Le groupe DéFI du parlement bruxellois a demandé lundi la mise en place d'auditions consacrées à l'impact de la crise entre la Russie et l'Ukraine.

Aux yeux de la formation amarante, la compétitivité des acteurs socio-économiques bruxellois est mise à mal. Avec la forte hausse des prix de l'énergie, des matières premières et des aliments, ainsi qu'une inflation plafonnant à plus de 8%, la situation est difficilement tenable pour les entreprises bruxelloises. Il est nécessaire de déployer des solutions concrètes en mettant en place, dans le cadre d'une commission parlementaire, des auditions sur la "conjoncture économique", où les acteurs socio-économiques bruxellois pourront être entendus et écoutés.

Face à ces constats, DéFI estime qu'il est urgent d'apporter des solutions au tissu entrepreneurial de la région. En ce sens, le député bruxellois DéFI et président de la commission des affaires économiques, Michael Vossaert, propose la mise en place d'auditions. Les commissions Énergie/Environnement mais également Commerce extérieur pourront être associées aux travaux, a-t-il précisé.

Egalement en lien avec la guerre en Ukraine, la cheffe du groupe Les Engagés (opposition), Céline Fremault insiste quant à elle depuis plusieurs jours sur la "nécessité absolue", de mettre en place une commission parlementaire spécifique sur l'accueil des réfugiés en Région bruxelloise. Celle-ci doit, aux yeux de Mme Fremault, aborder chaque semaine, tant les questions de coordination entre la Région et les communes que la mise à disposition de logements décents et pérennes ainsi que l'accompagnement psycho-social de première ligne.