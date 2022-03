Accueil Belgique Politique belge Pollution à Zwijndrecht : la multinationale 3M seule responsable, vers un cadre normatif strict pour le sol et les eaux en Flandre La multinationale 3M offrira une compensation financière pour les agriculteurs touchés par la pollution aux alentours du site anversois. ©BELGA Jacques Hermans Journaliste

Karl Vrancken, l’expert chargé par le gouvernement flamand de coordonner la gestion de la pollution aux PFAS (substances perfluoroalkylées), a remis mardi son deuxième rapport intermédiaire. Il y plaide pour un cadre normatif plus strict, notamment pour le sol et les eaux. L’expert propose une norme plus sévère dans les zones résidentielles comprenant des potagers ou des poules. La norme y passerait de 18 microgrammes/kg de matière...