"Il y a des problèmes de personnalité au sein du PS et du MR"

Pandémie, conflit en Ukraine, hausse des prix de l'énergie... Depuis son entrée en fonction, le gouvernement de la Vivaldi a dû faire face à des crises à répétition. Petit à petit, la "méthode De Croo" s'est imposée pour gérer ces situations délicates, mais récemment, cette manière de fonctionner est critiquée, notamment par les présidents de partis francophones.

Interrogé par nos confrères de Bel RTL à ce sujet, le vice-président du parlement bruxellois Guy Vanhengel (Open VLD) a livré son analyse. "Il y a une différence d'opinion entre le Nord et le Sud du pays", estime le libéral flamand. "Au Nord, ce n'est pas ressenti de la même façon. La méthode De Croo est plutôt acceptée et soutenue. Du côté francophone, je crois que ça a affaire avec les problèmes de personnalité du côté des plus grands partis, le PS et le MR pour ne pas les citer".

"Vous trouvez que Paul Magnette et Georges-Louis Bouchez jouent un peu des coudes et d'égo vis à vis d'Alexander De Croo ?", relance alors le journaliste de Bel RTL. "Tout à fait, c'est une bonne traduction", répond M.Vanhengel. "Ilsn'aident pas toujours le chef du gouvernement et créent parfois des tensions", observe l'ancien ministre libéral. "Cela reste gérable mais ça ne donne pas toujours une bonne image."