Un buste à l’effigie d’Elio Di Rupo dévoilé dans les couloirs de la Chambre

La statue de l'actuel ministre-Président de la Région wallonne vient se ranger aux côtés des bustes de ses prédécesseurs à la fonction de Premier ministre. Un poste qu'il a occupé de 2011 à 2014. L'ancien président du parti socialiste a tenu à mettre en avant son passé et son histoire familiale dans son discours lors de la réception. "Celui qui prend place dans cette galerie est le fils d'une gueule noire et d'une mère illettrée", s'est-il exprimé. "Elle m'a poussé à étudier, et en me poussant, c'est une certaine idée de la Belgique, plus juste et plus égalitaire, qu'elle a fait avancer. Je pense à elle et j'espère de tout cœur que la Belgique ne cessera jamais d'être une terre d'émancipation", a-t-il ajouté en parlant de sa mère. La sculpture en bronze est l'œuvre de l'artiste français Gérard Lartigue. (Belga)