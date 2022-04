Voici pour qui Paul Magnette aurait voté lors du premier tour de la présidentielle française: "Il n'est pas communiste"

Sans surprise, Paul Magnette s'est dit soulagé qu'Emmanuel Macron ait été réélu pour un second mandat. De fait, pour le bourgmestre de Charleroi, la victoire de Marine Le Pen aurait été une tragédie. Néanmoins, il ne porte pas pour autant Emmanuel Macron dans son coeur. "Le président des riches, qui a aggravé les fractures sociales en France et qui a souvent été très méprisant et arrogant vis-à-vis de la population", a-t-il expliqué ce matin au micro de Bel-RTL.

Ainsi, Paul Magnette a révélé que lors du premier tour il aurait voté "en dernière minute" pour Jean-Luc Mélenchon. Il a expliqué que le PS présentait plusieurs similitudes avec le parti "France insoumise", notamment en termes d'écologie et d'un point de vue social. Enfin, Paul Magnette a tenu à souligner qu'il n'était pas de bon ton de comparer le parti de Jean-Luc Mélenchon avec le PTB en Belgique car "il n'est pas communiste". Rappelons tout de même que l'ancien ministre français s'est affiché plus d'une fois aux côtés de Raoul Hedebouw, le président du PTB.