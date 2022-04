Le cordon sanitaire provoque des tensions entre Bouchez et De Brigode sur "Jeudi en prime" : "Mais j’ai rien dit moi !"

Le MR participera à la révision de la Charte de la démocratie, assure Bouchez

Le MR a été convié à une réunion prévue vendredi et rassemblant le PS, Ecolo et Les Engagés afin de réviser et d'adapter la Charte de la démocratie de 2002 et y participera, a indiqué jeudi soir le président du parti libéral francophone, Georges-Louis Bouchez.