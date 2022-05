1er mai du PTB: "Le blocage des prix, c'est la solution!", clame Raoul Hedebouw

Il préconise la suppression des 60 centimes d'accises prélevés sur l'essence et le diesel afin d'en ramener le prix autour d'1,40 euro. Il a aussi fustigé le manque de réponse du gouvernement face à la flambée de certains prix. Le coût de la vie a occupé une grande partie des interventions à l'occasion du 1er mai célébré cette année par le PTB place Anneessens à Bruxelles.

"Nous vivons dans un des pays les plus riches du monde et aujourd'hui, il y a des travailleurs qui préfèrent dormir dans leur voiture pour économiser du carburant. Tout le monde vient me trouver pour me dire: Raoul, on a déjà connu des moments difficiles mais, là, on n'en peut vraiment plus. S'il ne se passe rien, on va plonger", a expliqué le président, Raoul Hedebouw. "Et que fait le gouvernement? Il désigne un groupe d'experts. Des ministres qui gagnent 11.000 euros par mois vivent tellement dans leur bulle qu'ils ont besoin d'experts pour savoir ce qui se passe dans la vie des gens... Le blocage des prix, c'est la solution!"

Le parti communiste s'est par ailleurs réjoui de voir que de plus en plus de partis souscrivaient à l'idée d'une taxe sur les gros patrimoines, notamment le CD&V qui est représenté au gouvernement fédéral.

Depuis longtemps, le PTB milite pour une "taxe des millionnaires", là où d'autres partis de gauche parlent d'un impôt sur la fortune. "Le PTB pousse aujourd'hui l'ensemble des formations politique vers la gauche, même le CD&V de M. (Joachim) Coens. Beaucoup de choses ont l'air possible mais attention, avec nos propositions, pas de copyright, que du copyleft'", a lancé le président à l'occasion de la Fête du travail.